Qualcomm ci ha sorpreso l'anno scorso quando ha annunciato il successore dello Snapdragon 865 come Snapdragon 888 invece con il moniker “SD 875”. Ci sono state diverse segnalazioni che hanno menzionato il nome del futuro chipst di punta dell'azienda americana.

Snapdragon 898 o Snapdragon 895?

Secondo alcune indiscrezioni, pare che il chipset di nuova generazione si diceva che la CPU sarebbe arrivata con il moniker “Snapdragon 895”, ma ora un nuovo rapporto afferma che non sarà così. Qualcomm annuncerà tale prodotto con la dicitura “Snapdragon 898“.

L'insider che ha rilasciato tali informazioni è il famoso leaker cinese, Ice Universe, che ha rivelato su Weibo che il chipset si chiamerà nel suddetto modo. Ha anche aggiunto che il core principale che dovrebbe essere basato sul nuovo Cortex-X2 avrà un clock a 3,09 GHz. Arm ha annunciato il core della CPU ad alte prestazioni a maggio e ha affermato che porterà un aumento delle prestazioni del 16% rispetto al Cortex-X1.

Lo Snapdragon 898 sarà un chipset a 4 nm prodotto da Samsung, come abbiamo saputo all'inizio di questo mese. Non di meno, la variante plus con clock più alto che dovrebbe essere rilasciata a metà del prossimo anno e pare che questa sarà prodotta dal colosso taiwanese TSMC.

Qualcomm dovrebbe anche utilizzare un cluster CPU differente da quello dello Snapdragon 888. Invece di un cluster CPU 1+3+4, una perdita di poche settimane fa ha rivelato che lo Snapdragon 898 avrà un 1+3+2+ 2 gruppi di CPU. Questo si traduce in: 1x core Cortex-X2 + 3x core Cortex-A710 + 2x core Cortex-A510 + 2x core Cortex-A510 (a una velocità di clock inferiore).

Lo Snapdragon 898 o come viene chiamato dovrebbe essere annunciato a dicembre durante il classico evento di fine anno dell'azienda statunitense. Non vediamo l'ora di sapere quali saranno le prestazioni dello stesso e quali telefoni lo adotteranno.

