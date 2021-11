Snapdragon 898: la fast charge da 65W diverrà lo standard

La ricarica da 65 W e le batterie da 4500 mAh+ potrebbero diventare lo standard con le future ammiraglie aventi a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 898 di nuova generazione.

Il nuovo SoC Snapdragon stabilirà nuovi record

I telefoni di punta next-gen dotati del futuro SoC Snapdragon 898 (aka Snapdragon 8 Gen1) potrebbero avere tutti delle batteria da 4.500 mAh e potrebbero supportare la ricarica flash di almeno 65 W di serie.

Le informazioni provengono da un affidabile leakster Digital Chat Station attraverso un post su Weibo. Un post simile sulla piattaforma aveva anche rivelato in precedenza che Qualcomm avrebbe abbandonato il suo tipico moniker Snapdragon xxx per il prossimo chip di punta in favore di “Snapdragon 8 Gen1”. MediaTek ha già fatto qualcosa di simile, rinominando il suo SoC Dimensity 2000 in Dimensity 9000.

I telefoni cinesi, in particolare quelli delle filiali di BBK Electronics (OPPO, realme, OnePlus), hanno già iniziato ad arrivare con il supporto di ricarica da 65 W anche nella fascia media, quindi non è una sorpresa. E per di più, aziende come Xiaomi hanno persino iniziato a lavorare sulla tecnologia per superare il limite dei 125 W.

E per quanto riguarda le batterie da 4.500 mAh, queste sono davvero una necessità, considerato che i processori e i display sono sempre più assetati di energia e sono diventati più grandi e fluidi che mai. I pannelli a 120 Hz sono già stati standardizzati nei telefoni di punta e sono noti per consumare molta più energia dei 60 Hz; anche per questo motivo, vi è la spinta da parte degli OEM di inserire batterie più capienti.

Venendo allo stesso Snapdragon 8 Gen1, si dice che offrirà un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto al suo predecessore. Sarà caratterizzato da un core CPU ARM Cortex-X2 di prima qualità in esecuzione a 3.0GHz, tre mid-core basati su Cortex-A710 con clock a 2.5GHz e quattro efficienti core derivati ​​Cortex-A510 in esecuzione a 1.79GHz. Verrà costruito su un processo architettonico a 4 nm.