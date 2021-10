Snapdragon 898 e Dimensity 2000: più simili del previsto

Snapdragon 898 e Dimensity 2000 presentano un'architettura ARM identica: questo è quanto si evince in queste ore da un noto tipster online.

Snapdragon 898 e Dimensity 2000: stessa architettura, pare

Qualcomm e MediaTek si stanno preparando per il lancio della loro prossima generazione di processori mobili di punta che competeranno l'uno contro l'altro all'interno del segmento degli smartphone di fascia alta. Ora, un nuovo leak ha appena rivelato l'architettura di entrambi i SoC (system on chip).

Questa fuga di notizie arriva dal noto tipster Digital Chat Station che ha rivelato su Weibo che sia il SoC Snapdragon 898 che il Dimensity 2000 saranno basati sulla stessa architettura basata su ARM. I chipset Qualcomm e MediaTek presenteranno gli ultimi super core ARM Cortex X2 insieme ai core Cortex A710 e Cortex A510. In altre parole, entrambi i chip saranno basati sull'architettura V9.

Per chi non lo sapesse, i super core X2 e i core A710 sono core ad alte prestazioni mentre i core A510 sono orientati all'efficienza. Questa indiscrezione è in linea con un precedente rapporto emerso in rete che affermava che entrambi i SoC sarebbero stati quasi identici in termini di CPU. D'altra parte, la differenza principale riguarderà la GPU, con il chip Qualcomm dotato di una GPU Adreno mentre il processore MediaTek di una ARM Mali.

Quindi, possiamo aspettarci che lo Snapdragon 898 abbia un vantaggio rispetto al Dimensity 2000, dal momento che l'Adreno è stato tradizionalmente più veloce della GPU Mali. Tuttavia, questo potrebbe non riflettersi sul lato CPU poiché il Dimensity 2000 offre velocità di clock più elevate di 2,85 GHz rispetto alla velocità di clock di 2,5 GHz del processore Snapdragon 898.

In particolare, l'informatore ha anche affermato che anche i prossimi componenti di Qualcomm e MediaTek di fascia alta si baseranno sulla tecnologia a 4 nm di TSMC. La sfida non è che agli inizi.