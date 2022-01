Snapchat: teenager al riparo da richieste di amicizia degli adulti

Snapchat ha annunciato che un nuovo sistema di Parental control arriverà presto sul social network. Saranno disponibili ulteriori opzioni allo scopo di limitare la presenza di utenti adolescenti tra i suggerimenti di amicizia, in modo che gli “adulti estranei” non possano facilmente rintracciare tali account.

Snapchat a lavoro per tutelare gli utenti più giovani

Come riportato da Engadget, gli utenti adulti di Snapchat non visualizzeranno più tra i suggerimenti di amicizia gli account dei giovanissimi con età compresa fra 13 e 17 anni, tranne in specifiche circostanze precisate nel blog ufficiale:

“Gli utenti di età inferiore ai 18 anni dovranno avere un certo numero di amici in comune con quella persona, assicurandosi ulteriormente che sia un amico che conoscono nella vita reale.”

Questo non impedirà agli estranei di aggiungere adolescenti su Snapchat ma renderà più difficile chattare con ragazzini e ragazzine che non conoscono. Si tratta dell'ennesimo sforzo nel tentativo di combattere la triste epidemia di Fentanil (un potente analgesico oppioide), essendo il social network accusato di non aver efficacemente impedito il diffondersi di contenuti riguardanti la droga.

Non si tratta però dell'unica motivazione alla base di questa “contromossa”: purtroppo, sappiamo bene quali siano “le pulsioni” che talvolta spingono gli adulti a contattare “giovani sconosciuti” sui social network. Snapchat afferma che maggiori dettagli sui nuovi controlli saranno rivelati nei prossimi mesi.