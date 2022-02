Snapchat permette adesso di condividere la posizione, ecco come fare

Dopo la modifica del proprio username, Snapchat annuncia l'arrivo di un'altra attesa funzione: la possibilità di condividere in tempo reale la propria posizione con un amico. La feature è già in roll-out per la distribuzione con le versioni Android e iOS della nota app, ma funzionerà in modo diverso rispetto quanto permette di fare la Snap Map integrata nel 2017.

Snapchat, come funziona la condivisione temporanea della posizione

Gli Snapchatter possono adesso condividere i loro aggiornamenti sulla posizione in tempo reale solo con gli amici e per un periodo di tempo compreso tra 15 minuti e 8 ore. La funzione viene abilitata infatti soltanto tra amici su base individuale e resterà nascosta all'intera community. L'obiettivo è quello di preservare ovviamente la privacy dell'utente, oltre a dare uno scopo utile alla condivisione.

Ad esempio, può essere sfruttata per avvisare un amico che sei tornato regolarmente a casa, specie se siete di ritorno in tarda sera, oppure per trovarvi facilmente in un luogo affollato. In ogni caso, Snapchat sfrutta la via della totale prudenza: la condivisione della posizione è possibile soltanto tra due amici che si sono accettati a vicenda e, ogni volta, un pop-up ci informerà che la funzione è pensata specificatamente per intimi e familiari.

Come condividere la propria posizione in tempo reale su Snapchat

Passiamo dunque al mini tutorial vero e proprio: per condividere la tua posizione in tempo reale con un amico, devi aprire il suo profilo, scorrere verso il basso e, se hai già ricevuto l'aggiornamento, troverai la nuova voce “Condividi la mia posizione“.

A quel punto, spunterà il pop-up che ti avviserà dell'importanza di dare la tua posizione soltanto a familiari o a persone di cui ti possa fidare e a cui potrai dare l'OK.. In ogni caso, puoi farlo solo con un amico per volta che vedrà il tuo Bitmoji “accendersi” con l'icona “LIVE”, ad indicare che stai condividendo con lui dove ti trovi.

È un funzionamento dunque molto simile a quello di WhatsApp, che permette di condividere la propria posizione con un altro utente soltanto via messaggio. Una novità che potrà rivelarsi senz'altro molto utile.