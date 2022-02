Snapchat annuncia una delle funzionalità più richieste dagli utenti

Snapchat rilascerà a breve un aggiornamento che consentirà di modificare il nome utente sulla piattaforma social. La tanto attesa funzionalità sarà disponibile su smartphone Android e iOS a partire dal 23 febbraio.

Come cambiare il nome utente su Snapchat

Con questa modifica, gli Snapchatter potranno sbarazzarsi dei loro nomi utente originali senza dover creare un account completamente nuovo. La società ha confermato che la modifica del nome utente non influirà su account, elenchi di amici, codici Snap, punteggi Snap e ricordi. Vale la pena sottolineare che tale azione potrà essere compiuta solo una volta all'anno.

I passaggi da seguire per aggiornare l'username su Snapchat sono pochi e davvero molto semplici:

Accedi al tuo account e clicca sull'icona Bitmoji per andare alla schermata del profilo;

Seleziona le impostazioni toccando l'icona a forma di ingranaggio;

Clicca su “Nome utente” e seleziona “Modifica nome utente”;

Fai clic su “Continua” nel pop-up che si aprirà subito dopo ed inserisci il nuovo nome utente;

Per terminare l'operazione, fai clic su “Avanti”.

Fino a questo momento, Snapchat non ha consentito che le persone modificassero i loro nomi utente per motivi di sicurezza (stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori). La piattaforma social ha recentemente iniziato a testare diverse altre funzionalità che, tra non molto, dovrebbero aggiungersi a quella appena descritta.

Snapchat sta infatti per introdurre una serie di nuovi controlli parentali destinati a proteggere gli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni che utilizzano abitualmente l'app. Sarà quindi limitata l'opzione di aggiunta rapida dei nuovi contatti per impedire agli estranei adulti di contattare iscritti giovanissimi (a meno che tra loro ci siano già diversi amici in comune).

L'azienda sta inoltre cercando di migliorare i propri sistemi di controllo per rilevare contenuti riguardanti la droga. Infine, Snapchat dovrebbe tra non molto abilitare gli annunci mid-roll che consentiranno ai creator di guadagnare denaro dall'app.