Smartwatch UNISEX chiamate Bluetooth, salute e sport a prezzo PICCOLO

Uno smartwatch al polso può essere un’aggiunta speciale alla tua vita. Scegli il modello giusto e vedi che la differenza la noterai soprattutto se questo è arricchito da funzioni utili alle tua quotidianità. Il modello di PopGlory è quello che fa al caso tuo se vuoi spendere poco ma avere il massimo della qualità.

Non solo in promozione, con il coupon che spunti hai anche un altro sconto che fa scendere il prezzo finale ad appena 39,90€. Fossi in te non aspetterei un secondo in più, collegati al volo su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch con tutto al posto giusto: non puoi non amarlo

Arriva con due cinturini in confezione quindi oltre a stare bene sia su polso maschile che femminile, gli cambi look e lo personalizzi in base ai tuoi gusti. Questo smartwatch firmato PopGlory è un piccolo ma grande gioiello non solo in termini di estetica ma anche di funzioni che ti mette a portata di mano.

Dotato di sensori avanzati tieni sotto controllo la salute così come lo sport. In merito a questo ci sono più di venti modalità installate. Per la prima, invece, hai indicatori come sonno, livelli di ossigeno nel sangue e frequenza cardiaca.

Lo smartwatch strizza un occhio alla quotidianità. Con questo non voglio dirti che è ricco solo di funzioni ma ti consente di usarlo davvero senza limiti e preoccupazioni dal momento che è sia impermeabile sia ha una batteria con un’autonomia longeva.

Effettua chiamate via Bluetooth, interpella l’assistente vocale e rimani aggiornato su ciò che accade nei tuoi social. Il display, in più, lo puoi personalizzare come meglio credi.

Uno smartwatch economico ma che PopGlory ha saputo creare a puntino. Mettilo immediatamente al polso con la doppia offerta su Amazon, spunta il coupon e portalo a casa a soli 39,90€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.