Smartwatch Suunto 5: il RE del Prime Day 2022 con 100€ di sconto

Uno smartwatch dal budget elevato ma con il Prime Day 2022 diventa alla tua portata senza se e senza ma. Veramente fenomenale sotto tutti i punti di vista, una volta che lo indossi non hai bisogno più di niente.

Come avere un piccolo computer al tuo polso, il Suunto 5 è completo di tutto e le sue rilevazioni sono precise ai massimi livelli. Grazie al ribasso di 105€ ora in corso, non perderlo di vista: lo porti a casa con soli 143,20€ se completi l’acquisto al volo. Il pagamento può avvenire anche in modo dilazionato.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Smartwatch che sa il fatto suo: si parla di Suunto 5

Forse non ti sarà mai capitato sotto gli occhi, ma questo smartwatch è un po’ come quella pietra finlandese nascosta che conoscono in pochi. Completo dalla A alla Z delle funzioni più in voga, riesce a regalarti un’esperienza completa.

Infatti a partire dall’estetica e passando per il suo menù di navigazione, non te ne fa mancare una. A prima vista potrebbe apparire come un più classico orologio da polso ma aspetta di toccare il display: la tecnologia ti avvolgerà a 360°.

Impermeabile fino a 50 metri di profondità lo utilizzi nel bagnato così come nell’asciutto. Hai a disposizione 80 modalità di allenamento e non solo visto che i sensori tengono d’occhio anche il tuo stato di salute come la frequenza cardiaca o come formi.

Batteria intelligente per poter gestire la carica fino a 40 giorni consecutivi e GPS incluso per rilevazioni senza incertezze.

Praticamente questo smartwatch è un capolavoro. Acquista subito il tuo Suunto 5 ad appena 143€ senza avere dubbi sul suo conto. Lo paghi sia in 5 mensilità che sfruttando il finanziamento a Tasso Zero se sei interessato. Le spedizioni sono veloci e gratuite.

