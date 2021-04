Smartwatch nuovo? Pochi compromessi, ma budget limitato? Lascia che ci pensi Amazon con le sue super offerte. Ad esempio, questo modello di Blitzwolf, con vocazione per sport e salute, lo porti a casa a 20€ circa con spedizioni rapide e gratis. L’offerta è limitata nel tempo e nel numero di coupon utilizzabili: sii rapido!

Smartwatch per salute e sport in offerta top su Amazon

Un prodotto bellissimo esteticamente, che fa la sua figura in abbinamento a qualsiasi outfit. Ovviamente, a interessare ancor più dell’estetica è il suo cuore smart. Come anticipato, questo wearable nasce con la spiccata vocazione per lo sport e per la salute.

Infatti, a riguardo del tuo benessere fisico, potrai tenere sotto controllo in qualsiasi momento il battito cardiaco, ma anche il lievello di ossigeno nel sangue e persino una stima della pressione sanguigna. Ciliegina sulla torta, hai anche la possibilità di monitorare la qualità del riposo notturno.

Per quello che concerne l’attività sportiva, invece, ti basterà tenerlo al polso mentre ti alleni per misurare le tue performance. Infine, non dimenticare che questo gioiellino di Blitzwolf è anche un eccellente assistente personale: potrai leggere direttamente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Per avere subito questo eccezionale smartwatch in super offerta su Amazon, tutto quello che devi fare spuntare il coupon sconto prima di mettere il prodotto nel carrello e poi – prima di pagare – inserire il codice sconto “SFPB7GCQ”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Ti piacciono gli sconto e le occasioni nascoste? Le migliori sono sul canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch