No, non uno smartwatch qualsiasi. Questo wearable super lusso è meraviglioso, completato da un cinturino in pelle super elegante. Spunta il coupon in pagina e prendilo in sconto a 66€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi a questo prezzo.

Smartwatch di lusso in gran sconto su Amazon

Un wearable, quello di Florence Marlen, che punta a distinguersi dalla concorrenza puntando su un design incredibilmente premium, accompagnato da materiali di costruzione che non lesinano sulla qualità. Ti basti pensare all'eccezionale cinturino in pelle marrone.

Dietro un'estetica eccellente, si nasconde un cuore tutto tecnologico. Tieni tutto sotto controllo rettamente dall'ampio display a colori: notifiche, promemorie e non solo. Questo gioiellino ha anche una serie di caratteristiche che lo rendono un validissimo activity tracker e un monitor per la tua salute e il tuo benessere: temi traccia delle tue performance mentre fai sport, monitora il battito cardiaco, controlla la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno.

Sono solo alcune di tutte le feature che metterai al polso in un guscio super elegante. Questo smartwatch super lusso è uno sfizio che da Amazon puoi toglierti a prezzo bassissimo: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a circa 66€ approfittando anche di spedizioni rapide e gratis.

