Sei in cerca di uno smartwatch? Il modello prodotto da Vigorun è in offerta su Amazon a soli 23,99€. Il prezzo di listino è reso più conveniente da un coupon del 20% che rende l'acquisto economico.

Smartwatch Vigorun: cosa sapere su questo modello

Con un design semplice e lineare, lo smartwatch Vigorun si adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Grazie al cinturino sport in colorazione nera acquista un tocco casual ed è adatto ai look da tutti i giorni.

La cassa ha una forma rotonda e pertanto ricorda un più classico orologio da polso. Il display contenuto al suo interno è a colori, touchscreen e vanta un'ampiezza di 1,28 pollici. In questo modo le informazioni possono essere lette agevolmente e senza fatica.

Sono varie le tecnologie implementate al suo interno. Dal punto di vista del benessere, il wearable può rilevare diversi parametri. Ovviamente sono presenti un cardiofrequenzimetro per la rilevazione della frequenza cardiaca, un sensore per il monitoraggio del sonno e gli avvisi contro la sedentarietà.

Il lato fitness è arricchito da 10 modalità di sport preinstallate. Trattandosi di un prodotto waterproof e certificato IP68 può essere utilizzato anche in acqua e per il nuoto. Oltre agli allenamenti sono poi presenti la rilevazione dei passi percorsi, delle distanze raggiunte e delle calorie bruciate.

Infine, lo smartwatch funziona anche come assistente personale grazie alle notifiche smart e al controllo della riproduzione musicale.

