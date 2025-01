Smartwatch a soli 19€ con microfono per chiamate e 140 app per lo sport

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile che ti permette di avere al polso un wearable a un prezzo davvero bassissimo. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 78% oggi avrai la possibilità di risparmiare una marea di soldi e soprattutto di metterti al polso un fantastico wearable con tante funzioni. Tra l’altro allo stesso prezzo potrai scegliere tra diverse colorazioni. Fai alla svelta perché ovviamente ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra.

Smartwatch formidabile a un prezzo ridicolo

Il rapporto qualità prezzo di questo smartwatch è davvero incredibile e difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Si presenta intanto con un bellissimo display da 1,95 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole e un cinturino in silicone robusto ed elegante. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 per cui lo potrai usare tranquillamente sotto la doccia, al mare e in piscina.

Gode di oltre 140 modalità sportive che ti permetteranno di tenerti in forma ed è in grado di monitorare in qualsiasi momento il tuo corpo, anche le fasi del sonno mentre dormi. Riceve dati precisi che potrai visualizzare sul display e nell’app dedicata. Puoi scegliere anche tantissimi quadranti in base alle tue esigenze e poi soprattutto puoi rispondere direttamente dal polso alle chiamate grazie a un altoparlante incorporato.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a un prezzo decisamente inferiore, solo che devi essere super veloce. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.