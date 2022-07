Smartwatch perfetto per l'estate e l'allenamento? Il Huawei Watch Fit è scontato del 25%

Fa caldo, le temperature sono sempre più asfissianti e gestire messaggi, appuntamenti e il tuo allenamento settimanale ti sembra sempre più faticoso? Con uno smartwatch la tua vita professionale e ginnica possono essere tenute sotto controllo, a distanza di un solo click e senza dover tirare fuori il tuo smartphone ogni cinque minuti. Le proposte sul mercato sono davvero numerose e, in alcuni casi, particolarmente costose ma il Huawei Watch Fit scontato da Amazon addirittura del 25% è la scelta perfetta per te!

Al momento, ma ancora per poco, potrai portare a casa questo fantastico smartwatch da 1,64″ al costo di soli 59,90€ invece di 79,99€, un prezzo davvero assurdo e imperdibile. Il Huawei Watch Fit è realizzato nel nuovissimi ed elegante stile Watch Fit New, gode di un’ottima connettività GPS, batterie al litio per assicurarti una durata impareggiabile, cardofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, fitness tracker e molto altro ancora. Per questo, pensiamo che non dovresti assolutamente lasciarti scappare l’occasione!

Fitness e messaggi a portata di mano

Il Huawei Watch Fit è dotato di un ottimo display AMOLED rettangolare con risoluzione HD di 280 x 456 pixel, in modo tale da far apparire tutto nitido e grande. La luminosità, inoltre, si regola in automatico per ottimizzare la leggibilità anche alla luce del sole, mentre i sei quadranti Always-On ti permettono di sfoggiare un look diverso ogni giorno in base allo stile che preferisci e che puoi personalizzare. Inoltre, come anticipato nell’introduzione, potrai sfruttare ben 97 modalità di allenamento che forniscono dati sui tuoi esercizi in tempo reale per 12 modalità di sport professionali. Le 85 modalità di allenamento personalizzato, invece, ti aiutano a dare il massimo con qualunque attività, dalle sessioni di yoga agli intervalli training ad alta intensità registrando frequenza cardiaca e calorie bruciate.

La durata della batteria è di 10 giorni e il design sottile e leggero dello smartwatch non solo è estremamente raffinato ma riesce a contenere doppio chipset e algoritmi di risparmio energetico che ti garantiscono un’autonomia estrema e un ottimo consumo nel corso della giornata. In più, grazie alla tecnologia di ricarica veloce, guadagnerai una giornata intera lasciandolo in carica solamente per 5 minuti: l’ideale se devi uscire di casa, andare a lavoro e rispondere ai messaggi velocemente senza rinunciare alla comodità i questo prodotto Huawei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Huawei Watch Fit : tutti i prezzi

Amazon mette a disposizione Huawei Watch Fit al prezzo di 21,5€, il che rappresenta ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Vedi tutti i prezzi disponibili scorrendo questa pratica tabella