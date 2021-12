Smartwatch OPPO al polso e tutto il resto passa (-105€)

Un vero affare è andato online su Amazon e ti permette di rendere tuo un perfetto smartwatch OPPO, in particolare la variante da 46 millimetri. Disponibile al prezzo di 194,99€ è un'occasione da non perdere visto e considerato che ti permette di risparmiare più di cento euro e avere a portata di mano un gioiello a tutti gli effetti.

Con la possibilità di pagarlo con rate a Tasso Zero grazie al finanziamento offerto da Cofidis, prendilo in considerazione.

In più ti ricordo come sempre che per i membri Prime le spedizioni avvengono senza alcun costo aggiuntivo quindi è tutto guadagnato.

OPPO: uno smartwatch così non ti fa pentire

Molte volte si acquista uno smartwatch e dopo un paio di giorni capita di pensare “vabbè, tutto qui?”. Puoi stare tranquillo che scegliendo questo modello OPPO ciò non accadrà perché ha funzioni che ti accompagnano quotidianamente e che effettivamente utilizzerai. Prime di scoprire quali queste siano, ti informo che è disponibile in colorazione nera e che si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Per farti avere una chiara visione di ciò che accade ti mette a disposizione un ampio display AMOLED a colori che non solo personalizzi come vuoi, ma è facilmente leggibile anche sotto al sole splendente.

Al fine di cullarti il più possibile, i suoi punti di forza risiedono nei sensori integrati grazie ai quali:

monitori le tue attività sportive;

tieni sotto controllo salute;

ottieni un responso sul sonno.

Ovviamente non manca all'appello neanche la parte quotidiana quindi non puoi che trovare anche funzioni legate al meteo, alle notifiche e alle applicazioni.

Come sistema si distingue dalla massa montando un WearOS fornito direttamente da Google e che è intuitivo e semplicissimo da utilizzate. Chicca finale è poi la batteria che dura giorni e giorni e con la ricarica super VOOC torna operativa in un battibaleno.

Acquista subito il tuo smartwatch firmato OPPO su Amazon a soli 194,99€.