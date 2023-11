Smartwatch Nerunsa: sconto PAZZESCO e prezzo di soli 29€

Siete alla ricerca di un buon smartwatch per la vostra quotidianità? Amazon ha ciò che fa per voi a un prezzo veramente ottimo. A soli 29,99 euro potrete acquistare lo Smartwatch di Nerunsa approfittando di un incredibile calo di prezzo.

Smartwatch impermeabile: caratteristiche principali

Una volta collegato lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth è possibile ricevere o effettuare chiamate direttamente dall’orologio. Quando il vostro telefono riceve una chiamata o un messaggio (come WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.), lo smartwatch emette una notifica in tempo reale. Lo smartwatch è dotato di un altoparlante stereo Hi-fi e di un microfono integrati. Lo smartwatch presenta uno schermo a colori full-touch ad alta definizione da 1.85″, offrendovi una migliore esperienza visiva e di utilizzo. Potrete scegliere tra più di 100 quadranti disponibili e potrete anche personalizzarli a vostro piacimento tramite l’applicazione Glory Fit.

Avrete anche la possibilità di regolare la luminosità come più vi piace grazie ai 4 livelli di luminosità disponibili. Per gli amanti dello sport questo orologio è perfetto in quanto supporta più di 100 modalità di allenamento tra cui tennis, corsa, yoga e tanto altro. Lo smartwatch tiene traccia con precisione dei passi effettuati, distanza, calorie bruciate e minuti di allenamento. Inoltre, essendo impermeabile non dovrete più preoccuparvi di bagnarlo a causa del sudore o pioggia.

Lo smartwatch utilizza sensori ottici ad alte prestazioni per monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca dinamica, fornendo dati 24 ore al giorno. E’ in grado di tenere traccia del vostro tempo nelle fasi di sonno leggero, profondo e di veglia e vi offre un’analisi dettagliata della qualità del sonno, aiutandovi a regolare il vostro stile di vita e renderlo più sano. Oltre a quanto già detto, potrete utilizzare lo smartwatch per scattare fotografie, previsioni del tempo, cronometro, sveglia e tante altre funzioni. Non dovrete più preoccuparvi della durate della batteria in quanto potrete utilizzarlo

Insomma un vero e proprio gioiellino che potrà essere vostro a soli 29.99 euro grazie allo sconto del 56% più un ulteriore coupon di 10 euro. Per i clienti Prime è possibile avere spedizione veloce e gratuita.

