Smartwatch magico: questo è di Asus e non lo avevi MAI VISTO prima

Uno smartwatch veramente fuori dal normale. Asus nel creare il suo gioiello da polso ha deciso di stupire tutti quanti optando per un design veramente particolare. Disponibile in promozione su Amazon, se ne rimani incantato puoi persino comprarlo grazie al ribasso esclusivo che te lo fa portare a casa con soli 150,98€.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia, ma attenzione: i pezzi disponibili si contano sul palmo di una mano.

Asus: i segreti di questo smartwatch

Basta dargli un'occhiata per capire che è totalmente diverso da ciò che si trova sul mercato. Il VivoWatch BP, è così che si chiama, lo indossi al polso e ti fornisce dati accurati praticamente su tutto. In altre parole è perfetto per te se desideri avere un alleato che ti tenga informato su come stai e non solo.

Il display a colori ti fornisce una visione chiara e nitida dei contenuti, tuttavia la particolarità sta proprio nel fatto che accanto a questo sono posizionati un sensore ottico PPG e un paio di sensori ECG. Poggiando il tuo dito al di sopra, il dispositivo capta immediatamente i dati inerenti alla salute cardiaca fornendoti dei risultati di ottima qualità. Dove e quando vuoi controlli i parametri con un semplice tap dal momento che bastano appena 20 secondi.

Non mancano all'appello rilevazioni aggiuntive come quelle relative a:

la saturazione;

la qualità del sonno;

il livello dello stress;

l'attività sportiva.

Con l'applicazione su smartphone tieni traccia di tutto ciò che succede andando a creare un vero e proprio diario. Inoltre per non farti mancare assolutamente nulla, il watch conta altresì su un GPS integrato e su una batteria che dura fino a 15 giorni con una sola carica.

Cosa stai aspettando? Come questo non ne trovi da nessuna parte. Acquista subito il suo smartwatch firmato Asus su Amazon a soli 150,68 euro.