Lo smartwatch quello interessante, che però pensavi costasse tanto, ora su Amazon lo prendi a meno di 40€. Impossibile non apprezzare un prodotto che sembra quasi un gioiello per come è concepito, ma che poi stupisce per tutte le funzionalità che ha: dallo sport, alla salute, è un concentrato di tecnologia.

Spunta il coupon in pagina prima di metterlo nel carrello e completa rapidamente l'ordine. I codici attivabili sono pochissimi: se sarai veloce, in omaggio riceverai anche il secondo cinturino, così da poter fare sempre abbinamenti perfetti con il tuo outfit. Le spedizioni sono rapide e gratis: un affare super.

Lussuoso smartwatch in sconto su Amazon

Un wearable che colpisce immediatamente per l'estetica: è bello, elegante, realizzato con cura e perfetto per il polso di un uomo quanto per quello di una donna. Infatti, il quadrante – che ospita un display touchscreen da 1,3″ – è abbastanza grande, ma non troppo. Non stona mai, qualsiasi sia il tipo di polso o di outfit. Soprattutto, con il doppio cinturino (uno acciaio e uno silicone), sarà facile decidere qual è il migliore per te.

Sull'ampio schermo tieni sotto controllo tutte le notifiche e le telefonate ricevute sullo smartphone al quale lo hai connesso in Bluetooth, ma non solo. Non hai idea di quante interazioni e informazioni può offrirti il display. Ad esempio, puoi guardare l'attività fisica tracciata (ci sono 1o tipi di workout supportati) oppure puoi dare un'occhiata ai parametri relativi alla salute (battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno, ecc..).

In più, se questo wearable viene utilizzato da una donna, le tornerà certamente utile la funzione di monitoraggio di tutte le fasi mestruali e della gravidanza. Più completo di così!

Pa avere subito questo smartwatch di lusso, completo di secondo cinturino, in sconto su Amazon a circa 39€ devi solo spuntare il coupon in pagina, mettere il prodotto nel carrello e completare l'ordine prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

