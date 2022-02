Smartwatch: l'offerta Amazon ti ammalia, il SATURIMETRO ti conquista

Uno smartwatch che se lo guardi già ti stupisce, semplice, completo di tutto e potente.

Appena leggi ciò di cui è capace, l'acquolina si fa sentire in bocca.

Poi vedi che è in sconto su Amazon e costa così poco, lo aggiungi subito al carrello perché 36,46€ sono un prezzo irrisorio e questo lo sai anche tu.

Senza se e senza ma, questo prodottino è un gioiellino a tutti gli effetti e sul tuo polso sta una meraviglia, come se fosse stato creato proprio per te. Non devi preoccuparti neanche delle spedizioni: con Prime sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch completo: dalla A alla Z ha tutto ciò che ti serve

Disponibile in colorazione nera, sai benissimo che questo smartwatch ti starebbe una figata al polso. Non solo è di dimensioni perfette, ma ha anche un peso piuma che si traduce in “lo indosso e me lo dimentico” così non vuoi togliertelo mai più.

A catturare il tuo sguardo è sicuramente il display luminoso, a colori che è di una qualità superba. Pensa che puoi anche personalizzare il quadrante per indossare ogni giorno un look diverso. Sotto a questa prima patina di lusso, c'è un cuore altrettanto tecnologico.

Sistema semplicissimo da utilizzare e sensori integrati che ne sanno una più del diavolo, letteralmente. Sai, ha un saturimetro integrato quindi soltanto indossandolo sai a quanto ammontano i livelli di ossigeno nel sangue, immediatamente. Informazione che in questi ultimi tempi non guasta mai. Poi hai anche report sulla frequenza cardiaca, sul sonno, sulla pressione. Tagliamo la testa al toro e diciamolo: hai un dottore personale al polso.

Non sono da meno le 24 modalità sportive che ti fanno allenare in lungo e largo, anche sotto la superficie dell'acqua visto che è certificata l'impermeabilità.

Incoronano tutto, alla fine, batteria ultra lasting e le notifiche smart.

Se non lo acquisti sei un pazzo, soprattutto dopo che Amazon te lo fa avere a soli 36,46€. Aggiungilo al carrello immediatamente prima che sia troppo tardi.