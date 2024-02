Smartwatch in offerta su Amazon, prezzo SCANDALOSO: tuo a soli 22€

L’Hoxe Smartwatch è un dispositivo che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate a un prezzo conveniente. Dotato di uno schermo touch da 1,85 pollici ad alta definizione, il dispositivo permette una migliore qualità dei colori e una risposta fluida al tocco. Oggi è in offerta su Amazon, dove può essere tuo a solamente 22,07€.

Grazie alla funzione di regolazione della luminosità su 4 livelli, è possibile garantire una leggibilità ottimale in qualsiasi ambiente. Inoltre, tramite l’app “Gloryfit”, è possibile scegliere tra una vasta gamma di stili di quadranti.

Questo avanzato device consente di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal dispositivo, grazie al microfono integrato e all’altoparlante ad alta fedeltà. È inoltre possibile sincronizzare i contatti e visualizzare i registri delle chiamate. Il dispositivo supporta anche le notifiche dei messaggi e dei social media, tra cui Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter.

Dal punto di vista dell’autonomia, il Hoxe Smartwatch offre una batteria ad alta capacità e un chip Bluetooth 5.3 a basso consumo energetico. Questo consente fino a 7 giorni di utilizzo con una singola carica e un’autonomia in standby fino a 30 giorni. La tecnologia di ricarica rapida magnetica garantisce una carica completa in soli 2 ore.

Grazie al design impermeabile IP68, questo smartwatch può essere indossato sotto la pioggia, durante il lavaggio delle mani, il sudore e persino sotto la doccia senza danneggiarsi. Offre anche 112 modalità sportive, tra cui corsa, yoga e altro, tracciando con precisione i passi, il tempo, la distanza e le calorie bruciate, oltre ad altre metriche quotidiane.

Il dispositivo è compatibile con smartphone iOS 9.0/Android 5.0 o versioni successive e supporta 17 lingue. Oltre alle funzioni di base come allarmi, cronometro, timer e controllo della musica e della fotocamera, offre anche una serie di funzioni avanzate come assistente vocale, visualizzazione del meteo, promemoria di sedentarietà e ricerca del telefono/smartwatch. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo ridicolmente basso!

