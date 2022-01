Smartwatch in ACCIAIO: lusso al polso con 54€ (solo Amazon)

Il momento di portare a casa uno smartwatch bellissimo, con cinturino a cassa in acciaio, è ora. Il lusso al polso, con un investimento piccolissimo. Un gioiellino – vero concentrato di tecnologia – che puoi portare a casa a 54€ circa appena da Amazon: completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente smartwatch in acciaio: prezzo pazzesco su Amazon

Un wearable completo sotto ogni punto di vista. Un ampio display touch inserito in cassa circolare. Un assistente digitale da lasciare al polso per gestire velocemente notifiche, avvisi, messaggio, chiamate in arrivo e non solo. Prenderai lo smartphone solo ne varrà la pena, mantenendo intanto le mani libere.

Un validissimo alleato per la salute, che ti permette di monitorare H24 il battito cardiaco, la quantità di ossigeno presente nel sangue e anche la pressione sanguigna.

Lascialo al polso mentre ti alleni. A disposizione hai una serie di workout specifici (10 in totale) per tenere traccia con precisione dei tuoi progressi. Informazioni che poi saranno rese sempre disponibili all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Insomma, uno smartwatch in acciaio spettacolare, che adesso prendi a gran prezzo da Amazon. Concediti il lusso al polso con investimento ridicolo: completa l'rodine al volo per averlo a 54€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.