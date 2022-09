Smartwatch impermeabile con saturimetro: assurdo che costi solo 49€

Lo smartwatch IOWODO R5, al prezzo più basso di sempre, vanta qualità costruttiva e caratteristiche tecniche in genere rintracciabili solo a bordo di dispositivi ben più costosi. A questo orologio smart non manca proprio nulla: cardiofrequenzimetro, saturimetro, modalità sportive e tanto altro ancora. Ti ricordiamo poi che siamo al cospetto di uno smartwatch impermeabile.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: fai subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 17%, lo smartwatch sarà tuo con poco più di 49 euro.

Smartwatch IOWODO R5 in offerta su Amazon ad un prezzo stracciato

Ottimo il display touch, con una diagonale di 1,57 pollici: colori vividi e contrasti elevati per garantirti la massima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartwatch permette di monitorare efficacemente la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue 24 ore su 24, registrando ogni statistica nell’app “GloyFit”. Un dispositivo molto utile anche per analizzare la qualità del sonno.

A tua disposizione ci saranno anche 25 modalità sportive, per assisterti al meglio in ogni esercizio. Nessun timore anche tenendo lo smartwatch a diretto contatto con il sudore della pelle: l’impermeabilità certificata IP68 ti consentirà di averlo al polso anche in giornate di pioggia. Notevoli performance della batteria: con un solo ciclo di ricarica potrai utilizzare l’orologio per ben 45 giorni.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovissimo smartwatch IOWODO R5: oltre a pagarlo una miseria, lo riceverai in breve tempo e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.