Smartwatch impermeabile fino a 5 ATM a soli 25€, PAZZESCO (-64%)

Oggi non potevo fare a meno di segnalarti quest’offerta veramente strepitosa per avere al polso uno smartwatch bellissimo, leggero, resistente e con tantissime funzioni. Metti subito nel tuo carrello lo smartwatch Imfrchcs a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro.

Nonostante non sia di una marca conosciuta ha sicuramente un potenziale straordinario e lo si comprende anche dal prezzo originale. Infatti siamo di fronte uno sconto del 64% ma ti porti a casa un wearable di altissimo livello. Potrai anche scegliere tra diversi colori disponibili quello che più si adatta te.

Non perdere questa occasione che difficilmente potrà ricapitare. Approfitta subito di quest’offerta, vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch Imfrchcs a soli 25,49 euro. Se completi l’ordine adesso lo potrai ricevere a casa tua in pochi giorni senza spese aggiuntive, per gli abbonati Amazon Prime.

Smartwatch Imfrchcs: sport, fitness, notifiche e tanto altro

Goditi le 25 modalità sportive professionali e registra tuoi dati nell’app per vedere i miglioramenti fatti durante la settimana. Tieni sotto controllo la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue 24 ore su 24. Se il cuore batte in modo irregolare il tuo smartwatch ti avviserà così che potrai correre ai ripari. Monitora le fasi del sonno e fornisce un ponteggio in app aiutandoti a comprendere come puoi migliorare.

Visualizza nel bellissimo display AMOLED da 1,10 pollici, le chiamate e i messaggi direttamente al tuo polso e decidi se rispondere o no. Imposta un promemoria o una sveglia e trova il tuo dispositivo. Nuota o fai immersioni grazie alla resistenza IP68 e ti garantisce impermeabilità fino a 5 ATM.

Questa non è davvero un’offerta da farsi scappare perché un prezzo così basso per un dispositivo così bello non si trova tutti i giorni. Prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Imfrchcs a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.