Smartwatch impermeabile con 10gg di autonomia al 50% su Amazon

Ed è un po’ che stai valutando le offerte per acquistare uno smartwatch con delle buone caratteristiche senza spendere troppi soldi? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo smartwatch seawow a soli 22,99 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 50% e risparmia quasi 23 euro sul totale. Potrai metterti al polso un wearable eccellente, molto comodo e con tantissime funzioni. Ad esempio puoi tenere monitorato il tuo stato di salute e i dati del tuo corpo mentre svolgi le attività sportive.

Smartwatch seawow: bellissimo design e ottima batteria

Tra le tante cose interessanti di questo smartwatch sicuramente c’è il bellissimo design, molto accattivante ed elegante. Con un display full touch a colori da 1,75 pollici e un cinturino in morbido silicone. Lo schermo si illumina automaticamente quando alzi il polso e puoi scegliere tra tantissimi quadranti, oppure caricare una tua foto personalizzata. Inoltre è impermeabile con certificazione di grado IP68.

Possiede 8 modalità sportive integrate e mentre le svolgi può monitorare le calorie che bruci, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca e tanto altro. E poi grazie GPS integrato può tracciare il tuo percorso in modo preciso senza che ti porti dietro lo smartphone. Puoi ricevere notifiche e leggerle direttamente sul display. È compatibile sia per iPhone che per Android e ha una batteria in grado di durare per 10 giorni con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione ma non perdere troppo tempo perché ovviamente non è infinita. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch seawow a soli 22,99 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.