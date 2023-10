Smartwatch Garmin Instinct 2 in OTTIMO SCONTO su Amazon (-14%)

Se sei un amante delle avventure all’aria aperta e cerchi uno smartwatch robusto e affidabile, non perdere l’occasione di acquistare il Garmin Instinct 2 a un prezzo imperdibile durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon. Con uno sconto del 14%, puoi portare a casa questo compagno di avventura per soli 258,89 euro invece di 299,99 euro.

Smartwatch Garmin Instinct 2 in offerta: le caratteristiche

Il Garmin Instinct 2 è progettato per resistere alle sfide più estreme. Questo smartwatch è impermeabile fino a 100 metri, quindi puoi portarlo con te durante le immersioni subacquee senza preoccupazioni. Inoltre, è costruito per resistere agli urti e alle temperature estreme, il che lo rende ideale per gli amanti dell’outdoor. Indossalo durante le tue escursioni in montagna, le sessioni di arrampicata o le avventure in mountain bike, e sarà sempre al tuo fianco.

La nuova batteria del Garmin Instinct 2 offre un’autonomia eccezionale. In modalità smartwatch, può durare fino a 28 giorni con una singola carica. Se stai utilizzando la funzione GPS, avrai comunque a disposizione fino a 30 ore di autonomia. Questo significa che non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue lunghe escursioni.

Uno dei punti di forza del Garmin Instinct 2 è la sua capacità di monitorare e migliorare le tue prestazioni sportive. Con oltre 30 app preinstallate, puoi praticare una vasta gamma di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento. Queste includono dinamiche di corsa, il calcolo del VO2 max basato su temperatura e altitudine, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molto altro ancora. Avrai accesso a dati dettagliati per ottimizzare le tue sessioni di allenamento e raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

Il Garmin Instinct 2 è dotato di una navigazione GPS avanzata che ti consente di esplorare il mondo con fiducia. Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente, tra cui GPS, GLONASS e Galileo, per dati di posizione estremamente precisi. L’altimetro, il barometro, la bussola e la funzione TracBack ti aiutano a orientarti ovunque tu vada. Non dovrai mai preoccuparti di perderti durante le tue avventure.

Oltre a tutte le funzionalità legate all’outdoor e al fitness, il Garmin Instinct 2 è anche uno smartwatch completo. Puoi visualizzare le notifiche direttamente sul suo display, quindi non perderai mai un messaggio importante mentre sei in movimento. In caso di emergenza, puoi inviare un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto, o il dispositivo lo farà automaticamente in caso di incidente.

