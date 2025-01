Smartwatch Garmin con RICARICA SOLARE in maxi sconto su Amazon

Garmin Instanct 2X Solar è uno smartwatch pensato per accompagnarti nelle attività più estreme, tra sport ed esplorazioni in montagna, tanto che tra le numerose funzioni include anche una innovativa ricarica solare. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di soli 359 euro invece di 449,99, con spedizione Prime e possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Garmin Instinct 2X Solar: uno smartwatch per le grandi imprese

Garmin Instinct 2X Solar è uno smartwatch che non conosce la parola compromesso: robusto, dall’autonomia infinita e con funzionalità avanzate, è perfetto per avventure all’aperto e le attività sportive più estreme.

La tecnologia di ricarica solare Power Glass, che abbiamo citato più volte, consente di avere un’autonomia praticamente illimitata in modalità smartwatch e che arriva invece fino a 60 ore con GPS attivo. La cassa da 50mm offre un display ancora più largo e dalla maggiore leggibilità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con la torcia LED integrata, con diverse modalità di illuminazione, inclusa la luce rossa per la visione notturna, avrai visibilità e sicurezza in ogni situazione. La resistenza è garantita da una costruzione conforme agli standard militari, tanto che lo smartwatch sopporta urti, temperature estreme e immersioni fino a 100 metri di profondità.

Le oltre 30 app precaricate sono ideali se sei un appassionato di sport o attività all’aria aperta e potrai contare su metriche avanzate di allenamento e sul GPS multi-frequenza per ottenere dati di posizioni estremamente accurati. A questi si aggiungono funzionalità come TrackBack, altimetro, barometro e bussola per orientarti senza problemi anche nei luoghi più remoti.

Naturalmente, lo smartwatch funziona anche per le esigenze quotidiane con il supporto ai pagamenti contactless, notifiche smart direttamente sul display e funzioni di sicurezza avanzate. Il massimo delle prestazioni per uno stile di vita attiva: tutto questo è Garmin Instinct 2X Solar Tactical. Acquistalo a soli 359 euro invece di 449,99.