Smartwatch Fitbit in sconto TOP al Festa delle Offerte Prime: i migliori

Fitbit in promozione, tutti i modelli che non devi farti scappare

I prodotti Fitbit sono di una qualità elevata e se sei pronto a indossarne uno allora ti svelo subito i modelli da non farti scappare.

Inspire 3 per tenere sotto controllo sia fitness che benessere. Ha una autonomia Fino a 10 Giorni ed è compatibile sia con Android e iOS. In vendita su Amazon a soli 79,00€ con sconto del 19%.

Luxe per un tocco di eleganza al tuo polso. Design curato nei minimi dettagli e funzioni al massimo del potenziale con monitoraggio della salute e dell’attività fisica, contando anche i minuti in zona attiva. È impermeabile ed è compatibile sia con Android che iOS. In vendita su Amazon a soli 89€ con sconto del 25%.

Sense 2 ti stupisce con display ampio e GPS Integrato ma anche con le sue funzioni avanzate per il benessere. Ha un batteria che ti regala fino a 6 giorni di autonomia ed è compatibile con Android e iOS. In vendita su Amazon a soli 229€.

Versa 3 è invece lo Smartwatch per benessere e forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi. Al suo interno hai vantaggi come il GPS integrato, il livello di recupero giornaliero e tanto altro ancora. Durata della batteria? Oltre 6 giorni. Compatibile con Android e iOS. In vendita su Amazon a soli 138€.

Fitbit Inspire 2, infine, è il tracker per fitness e benessere che include al suo interno un anno di prova gratuita del servizio premium. Punti a favore sono la rilevazione continua del battito cardiaco e la durata batteria fino a 10 giorni. In vendita su Amazon a soli 49€ con sconto del 36%.

