Smartwatch che fa di tutto, con 100 modalità sport e chiamate (29€)

Vuoi tenere traccia del tuo corpo, soprattutto mentre svolge attività sportive, ricevere le notifiche di social e messaggi, e addirittura fare chiamate direttamente dal polso? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Per avere questo sconto applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ottimo ribasso che ti permette di risparmiare e avere quindi un wearable eccezionale a un prezzo ancora più basso. Come ti dicevo potrai veramente fare di tutto. È comodissimo, impermeabile, ha un display bello grande e molto visibile e possiede tantissime funzioni per il fitness e per le attività quotidiane.

Smartwatch dalle prestazioni incredibili a prezzo Hot

Non ci sono dubbi, a una cifra del genere è un vero affare. Anche perché questo smartwatch si presenta con un bellissimo display a colori da 1,91 pollici, perfettamente visibile anche alla luce del sole. Ha un cinturino in silicone morbido che non stringe e non fa sudare il polso. Potrai scegliere inoltre tra più di 100 quadranti selezionando quello che preferisci.

È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 e dunque lo puoi usare per fare sport in acqua e puoi non togliertelo quando fai la doccia o quando vai al mare. Possiede oltre 100 modalità sportive e tiene monitorato il tuo stato di salute come il battito del cuore e l’ossigeno del sangue. E poi probabilmente la cosa più interessante, un microfono e un altoparlante integrato che ti permettono di fare chiamate direttamente dal polso.

È chiaro che a un prezzo del genere andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi corri su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Ricordati che per avere questo sconto devi applicare il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.