La domenica regala gioie anche in termini di sconti: su Amazon hai l'occasione di acquistare questo smartwatch pazzesco a un prezzo davvero riduttivo. Con il ribasso del 44%, infatti, te lo porti a casa a soli 27,99€. Lo ricevi in appena qualche giorno rapidamente e gratuitamente ovunque tu sia.

Smartwatch completo di tutto: bello e resistente

Finalmente arriva in offerta uno smartwatch diverso dal solito. Questo modello Gokoo, infatti, è molto carino perché a prima vista ricorda un più classico orologio da polso, ma in realtà cela diverse chicche tecnologiche al suo interno. Disponibile in colorazione nera, si adatta soprattutto ai polsi maschili quindi se lo vuoi per te o stai pensando di fare un regalo, non tentennare: è perfetto.

Con la sua cassa rotonda risulta essere elegante: è presente una ghiera che gli conferisce un aspetto curato nei minimi particolari. Il display integrato al centro di questo modello è molto ampio, luminoso e a colori. Con un solo tap sulla sue superficie sveli tutte le funzioni smart in un nanosecondo.

All'interno, infatti, ci sono diversi sensori che riescono a rilevare dati non solo sullo sport ma anche sul benessere. Avrai a portata di polso sempre analisi in merito alla frequenza cardiaca e al sonno, ad esempio. Oltre tutto ciò, poi, l'orologio è finanche impermeabile quindi lo utilizzi a stretto contatto con l'acqua senza problemi.

La batteria, infine, è perfetta così com'è visto che con una sola carica ti assicura fino a 10 giorni di autonomia.

Acquista subito lo smartwatch di Gokoo su Amazon a soli 27,99€. Il ribasso del 44% ti permette di risparmiare istantaneamente 22 euro così lo ordini e lo ricevi subito. In appena 24 ore se sei abbonato Prime, gratuitamente nei punti di ritiro se sei cliente standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch