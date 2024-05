Smartwatch effettua/risposta chiamate da 1,85": sconto TOP (-73€)

Tuo marito è uno sportivo e vorresti sorprenderlo con un regalo unico ma al tempo stesso utile? Sei molto attento a tenere sotto controllo la tua salute e vorresti un orologio intelligente che possa facilitarti la vita a riguardo? Bene, in tal caso non puoi non approfittare di questa offerta pazzesca e acquistare subito questo fantastico smartwatch effettua/risposta chiamate da 1,85″ oggi tuo al prezzo assolutamente pazzesco di soli 26,99 euro invece di quasi 100 euro.

Quindi, se approfitterai subito dello sconto folle del 70% e di un ulteriore sconto coupon del 10% avrai la possibilità di portarti a casa questo magnifico smartwatch al prezzo così ribassato, per un risparmio complessivo di ben 73 euro. Inoltre, se un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te spedizione e reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Questo orologio intelligente è caratterizzato dalla presenza di un microfono integrato e altoparlante Hi-Fi, grazie ai quali potrai tranquillamente effettuare e rispondere alle chiamate. Inoltre, puoi ricevere SMS e messaggi dai tuoi social, nel momento in cui il tuo nuovo smartwatch sarà sincronizzato con il tuo telefono cellulare.

Per tenere sotto controllo la tua salute, potrai monitorare il battito cardiaco 24 ore su 24, la saturazione di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, grazie ad un sensore basato sulla luce riflessa sul polso. Non mancano più di 140 modalità sportive per tenerti in forma e l’impermeabilità IP68. Insomma, un dispositivo unico e da non perdere.

Quindi, corri su Amazon e acquista subito questo eccezionale smartwatch effettua/risposta chiamate da 1,85″ in sconto folle, a poco meno di 27 euro invece di quasi 100 euro.