Smartwatch di VERO LUSSO a prezzo veramente FOLLE

Se sei alla ricerca di uno smartwatch e vuoi acquistare solo il meglio, puntare su un prodotto come Haylou RS4 è il minimo e indispensabile. Solitamente ha un prezzo molto più elevato ma grazie alla doppia promozione in corso su AliExpress hai l'occasione di farlo diventare tuo ad appena 46,01€. Come fare? Devi attivare il coupon del venditore e il gioco è fatto.

Non solo, le spedizioni sono completamente gratuite e avvengono in tempi abbastanza rapidi così te lo inizi a godere il prima possibile.

Ps: ti informo che l‘IVA è già inclusa nel prezzo quindi zero sorprese.

Haylou Rs4: uno smartwatch che al polso ti stupisce

Disponibile in colorazione Black, lo smartwatch che ti sto presentando vale davvero la pena di essere preso in considerazione. Infatti questo prodottino è più che unico nel suo genere perché non ha nulla in meno di marchi ben più conosciuti e ovviamente ti offre un'esperienza premium. Già a partire dai materiali con cui è realizzato non puoi avere dubbi a riguardo!

Con il suo display ampio, luminoso, in qualità elevata e AMOLED ogni notifica o contenuto è visibile in modo perfetto. Ti basterà dare uno sguardo al quadrante per capire cosa c'è di nuovo o come sta andando il tuo allenamento perché credimi, anche sotto al sole più luminoso riuscirai a leggere senza alcuna esitazione. Cosa che poi fa molto piacere sapere è che è pienamente personalizzabile.

Tra i sensori integrati sono rilevanti quelli che si occupano della salute e dello sport. In modo particolare lo indossi e ottieni informazioni su:

calorie bruciate ;

; 12 diverse modalità di allenamento ;

; frequenza cardiaca;

livello di saturazione del sangue;

del sangue; punteggio del sonno.

Per non farti mancare nulla aggiungo alle sue specifiche che è completamente impermeabile, ha una batteria che dura fino a 10 giorni e integra al suo interno anche la modalità contacless pay e le notifiche smart.

Cosa potresti volere di più? Praticamente equivale a prodotti che in Europa costano centinaia di euro!

Acquista subito il tuo smartwatch Haylou Rs4 su AliExpress a soli 46,01€ e non potrai pentirtene.