Smartwatch di qualità economici nel 2022: 5 modelli a meno di 70€

I tempi in cui era necessario sborsare cifre importanti per uno smartwatch di qualità sono lontani, fortunatamente. Orientandosi fra modelli e promozioni, è possibile prendere il wearable dei desideri spendendo molto meno di 70€. Basta capire le proprie esigenze ed orientarsi di conseguenza nel panorama dei modelli disponibili.

Smartwatch di qualità a meno di 70€: i migliori 5 del momento

Ho selezionato 5 interessanti modelli che, a febbraio 2022, costano tutti meno di 70€. Nessuna remora nella scelta, decidi il tuo preferito in base a quello che tu stesso cerchi da un assistente da polso.

Haylou RT2 a 36€: il più economico

Haylou RT2 è un wearable nato da un brand che collabora con Xiaomi e già questo basta per avere un'idea dell'equilibrio fra qualità e prezzo. Un dispositivo che di base è completo, ma ha una serie di punti di forza che dovrebbero portarti a sceglierlo, soprattutto se strizzi l'occhio al budget:

design elegante e raffinato;

pannello con buona visibilità;

fino a 10 giorni di autonomia energetica;

versatilità: puoi sfruttarlo tanto per gestire le notifiche, quanto per lo sport e non solo; infatti è particolarmente completo anche sotto il punto della salute e integra persino la funzione di saturimetro.

Un bel wearable, che puoi prendere a un prezzo difficilmente immaginabile. Lo trovi su Amazon a 36€ circa appena, grazie a una speciale promozione: basta spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine.

Ticwatch GTX a 39€: il più leggero e versatile

Questo modello mi ha sempre incuriosito perché conosco e apprezzo il brand. Si tratta di un modello entry level, che non delude le aspettative da chi cerca un modello di smartwatch che gestisca un po' tutto, senza eccellere in particolari campi.

Ottimo display per gestire le notifiche, funzionalità dedicate alla salute (c'è il sensore per il battito cardiaco) e 12 modalità di workout per monitorare gli allenamenti. In più, vanta una buona autonomia energetica e un design sobrio, che ben si abbina praticamente a qualsiasi stile.

Con gli sconti attualmente presenti su Amazon, è possibile prenderlo a 39€ circa appena: spunta il coupon in pagina prima di comprarlo, solo così potrai spuntare il prezzo più basso.

Amazfit Bip U a 39€: minima spesa massima resa per gli sportivi

Da qualche giorno, il celeberrimo brand di smartwatch sta fortemente scontando alcuni fra i suoi modelli più apprezzati. Impossibile non soffermarsi su Amazfit Bip U, un piccolo personal trainer da polso.

Un dispositivo orientato alle esigenze di chi fa sport. Certamente non mancherà di mostrarti le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma il meglio di sé lo darà al momento di allenarti. A disposizione hai 60 modalità di allenamento fra le quali scegliere il tuo workout preferito. Inoltre, è dotato anche di certificazione 5ATM, questo implica che si può facilmente usare in acqua, magari per monitorare una nuotata.

In ogni momento, verifichi i dati direttamente dal display da 1,43″ e controlli anche battito cardiaco e altri parametri dedicati alla salute. Per finire, è parecchio personalizzabile, grazie alla presenza di oltre 50 quadranti fra i quali scegliere.

Al momento, questo interessante modello è disponibile a 39€ circa su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per usufruire della promozione.

Amazfit GTR 42mm a 55€: lo smartwatch di qualità economico migliore

Anche lui in promozione, a 55€ risulta probabilmente il migliore per rapporto fra qualità e prezzo dell'intera guida. Infatti, si tratta di un prodotto premium e lo si capisce dal design, ma soprattutto dalle caratteristiche. Fra loro, spiccano:

il display AMOLED, caratteristica riservata solo a dispositivi più costosi perché garantisce una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità;

caratteristica riservata solo a dispositivi più costosi perché garantisce una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità; GPS integrato: nonostante il suo appeal estetico elegante, la presenza di questa tecnologia lo classifica automaticamente come uno smartwatch perfetto per lo sport; non serve lo smartphone per monitorare con precisione le proprie sessioni si allenamento.

A renderlo così economico è anche il fatto che non sia uno degli ultimi modelli, ma – in realtà – questo è un vantaggio. Può sembrare un controsenso, ma il motivo è semplice: è facile che un wearable appena lanciato tentenni sotto il punto di vista software.

Tentennamenti che nel tempo vengono stabilizzati dagli update, rendendo il prodotto maturo e affidabile, proprio come nel caso di questo wearable. A 55€, senza esitazione alcuna, è un affare. Anche lui è disponibile su Amazon: spunta sempre il coupon in pagina prima di completare l'ordine.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a 69€: sportwatch di ultima generazione

Per chi non rinuncia alle ultime novità, c'è Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Disponibile in vendita da poco, si tratta di un wearable pensato principalmente per gli amanti dello sport e lo si capisce immediatamente dal supporto a oltre 100 modalità di allenamento e dal GPS integrato.

L'alleato perfetto per chi si allena spesso e non rinuncia a tenere traccia delle sue performance. Inoltre, spazio anche alla salute con funzioni come il monitoraggio del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue e della qualità del riposo notturno. Il design? Beh, quello rispecchia in pieno il carattere sportivo di questo dispositivo.

Un prodotto che, nonostante non sia in promozione, è proposto a un prezzo più che appetibile. Da Amazon puoi ordinarlo a 69,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch di qualità economico: a ognuno il suo modello

Il segreto è proprio nel capire le proprie esigenze. Inutile lanciarsi nell'acquisto di un dispositivo che abbia a bordo di tutto e di più, senza capire prima a cosa servirà quel wearable.

Principalmente per le notifiche? Per lo sport? Per un tocco smart al polso? Al netto di questo, è bene non trascurare il design: meglio uno stile più casual oppure l'eleganza è fondamentale?

Con questi 5 modelli di smartwatch di qualità a meno di 70€ sono sicura che sarai in grado di trovare il modello più adatto alle tue esigenze, puntando su brand noti, pur strizzando l'occhio al budget.

Ho appositamente scelto dispositivi che sono su Amazon, così da semplificare il processo di acquisto, usufruendo di spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

L'articolo è stato redatto nel mese di febbraio 2022. Di conseguenza, prezzi sconti e promozioni potrebbero non essere più attivi o disponibili nel momento in cui leggi questo pezzo.