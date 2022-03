Smartwatch di design con saturimetro a prezzo RIDICOLO (-40% Amazon)

Chi l'ha detto che è necessario spendere svariate centinaia di euro per uno smartwatch ricco di sensori? Se prendi al volo questa offerta di Amazon per lo smartwatch con saturimetro, infatti, ti bastano appena 35€ per allacciare al polso un device che permetterà di registrare importanti informazioni sulla tua salute ogni giorno, per tutto il giorno, e senza alcun tipo di compromessi.

Con il 40% di sconto lo smartwatch in offerta su Amazon è ideale anche per gestire le telefonate, gli SMS, le applicazioni social come Facebook, Instagram, Twitter e molte altre; la piena compatibilità con Android e iOS ti permette di sincronizzarlo senza problemi per ricevere le notifiche in tempo reale.

Smartwatch con saturimetro in offerta su Amazon a un prezzo regalato

Non lasciarti ingannare dal prezzo economico: lo smartwatch dispone di un sensore in grado di registrare la frequenza cardiaca, la percentuale di ossigenazione del sangue, monitora la qualità del sonno e offre anche la funzione meteo. Non ti basta? Imposta la temperatura massima corporea e riceve una notifica istantanea nel caso in cui dovesse superare il valore specificato.

Una volta allacciato al polso puoi tenere sempre sotto controllo fino a 25 modalità di allenamento differenti per il tracking della frequenza cardiaca durante l'allenamento, le calorie bruciate, la distanza percorsa, il numero dei passi e molto altro; inoltre, la cassa dello smartwatch è completamente impermeabile ed è quindi perfetta per essere indossato senza problemi anche sotto la doccia o magari in piscina durante l'allenamento.

Che dire poi della batteria di lunga durata che, a fronte di una ricarica di 2.5 ore, ti garantisce fino a 10 giorni di autonomia per utilizzarlo senza alcun tipo di compromesso. Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartwatch in offerta su Amazon con il 40% di sconto e ricevilo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: tantissime persone lo hanno già acquistato e non ne possono fare più a meno.