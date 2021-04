Chi dice che uno smartwatch di classe deve necessariamente costare un patrimonio? Soprattutto se smart! Ora, con le super offerte Amazon del momento, puoi avere questo interessante wearable in gran sconto a 44€ circa con in omaggio il secondo cinturino: decidi tu il tuo stile. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Smartwatch di classe in super offerta a 44€ su Amazon

Un prodotto bello e completo, grazie al doppio cinturino, potrai trovare sempre l’abbinamento perfetto per il tuo outfit. Trattandosi di uno orologio smart, si tratta di un wearable pronto a offrirti tantissime funzionalità, direttamente dal polso.

Ad esempio, dall’ampio display a colori, potrai leggere tutte le notifiche ricevute sullo smarpthone al quale avrai connesso il dispositivo in Bluetooth. Ovviamente, è anche un ottimo alleato per lo sport: tienilo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance.

Infine, non manca il sensore per il battito cardiaco, il monitor della qualità del riposo notturno e c’è anche una serie di feature dedicate alla salute femminile (come il monitoraggio della gravidanza e del ciclo mestruale).

Per approfittare subito dell’ottima offerta presente su Amazon, ed accaparrarti questo smartwatch di classe in sconto a 44€, devi ricordarti di spuntare il coupon del 10% prima di mettere il prodotto nel carrello Amazon.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere le migliori offerte e i migliori sconti: li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

