Sei in un cerca di uno smartwatch? Quello prodotto da Yamay è in offerta su Amazon a soli 44,99€. Il prezzo di base viene reso più conveniente da un doppio sconto: prima un ribasso del 17% e poi un esclusivo coupon da 5,00€.

YAMAY: uno smartwatch semplice eppure completo

Lo smartwatch di YAMY si presenta elegante e perfetto per coloro che sono in cerca di un dispositivo completo. I questa colorazione rosa cipria viene suggerito come un orologio femminile, ma niente vieta un acquisto anche per lui.

Il display montato è a colori e molto ampio. Non è un mistero che i pollici di questo pannello siano ben 1.69. La visione non può che essere ottimizzata e di facile lettura. Inoltre può essere personalizzato a proprio gusto mediante diversi quadranti preinstallati.

Le tecnologie all'interno sono numerose e vanno da quelle dedicate al rilevamento di dati inerenti al benessere a quelle per lo sport. In merito alle prime sappiamo che sono integrati un cardiofrequenzimetro, un monitor per il ciclo femminile e un monitor del sonno.

Le modalità sportive, invece sono 14 in totale e variano dalla corsa agli allenamenti liberi. L'orologio è oltretutto impermeabile e può essere utilizzato in ambienti bagnati come in piscina, infatti è presente anche una modalità specifica per il nuoto.

La batteria, poi, vanta un'autonomia di 10 giorni con un utilizzo tipico e di 30 se invece se impostato in modalità standby.

Tra le altre features ricordiamo il meteo, le chiamate, gli SMS, il calendario e tutta una serie di notifiche smart collegate alle più famose applicazioni.

Lo smartwatch di YAMAY può essere acquistato su Amazon a soli 44,99€ in colorazione rosa cipria. Le spedizioni vengono operate in 48 ore se si è membri Prime. In alternativa sono comunque gratuite ma operate in circa sette giorni operativi.

Attiva il coupon di 5,00€ per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino all'11 giugno 2021, salvo esaurimento scorte.

