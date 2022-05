Smartwatch con saturimetro e 14 modalità sportive a 19€: FOLLIA pura

Togliti uno sfizio a cuor leggero da Amazon. Questo interessante smartwatch, dotato di un sacco di funzioni, lo porti a casa a 19,99€ appena adesso. Un’ottima occasione, considerando l’ampio display da 1,55″ integrato in cassa squadrata. Approfitta adesso della promo di lancio e portalo a casa godendo anche di spedizioni rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime.

Interessante smartwatch a prezzo ridicolo su Amazon

Dall’ampio display, controlli le notifiche in arrivo senza sforzare la vista e non solo. Infatti, scegliendo quella che preferisci, fra le 14 modalità sportive a disposizione, potrai tenere traccia con precisione dell’attività fisica. Non dovrai temere nemmeno il contatto con acqua e sudore: la certificazione 5ATM ti garantisce la possibilità di immergere questo interessante wearable fino a 50 metri senza alcun problema.

Ancora, questo interessante smartwatch ti mette a disposizione una serie di funzioni dedicate alla salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno, ma non solo. Infatti, il dispositivo è che in grado di monitorare con costanza il tuo livello di stress e la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Insomma, un wearable bello, personalizzabile e completo, che ora da Amazon porti a casa a prezzo più che concorrenziale. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare e portalo a casa a 19€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

