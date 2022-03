Smartwatch con funzione di chiamata: i migliori a meno di 60€

Sembra una funzione sottovalutata, eppure sono tantissimi gli utenti che prediligono smartwatch con funzione di chiamata. Non è così scontato che un modello abbia questa feature però, soprattutto in una fascia di prezzo economica.

Per permettere anche a chi è deciso a strizzare l'occhio al budget di poter avere a disposizione questa possibilità, ho selezionato quattro interessanti modelli a meno di 60€, a mio avviso i migliori del momento per equilibrio fra qualità e prezzo.

Smartwatch con funzione di chiamata: i migliori economici

Non ho certamente fatto un elenco che tenesse solo conto delle telefonate tramite Bluetooth. Ognuno di questi wearable ha caratteristiche decisamente interessanti ed è arricchito da questa feature.

Il primo è quello che preferisco. Ha un ampio display da 1,69″, che puoi personalizzare al meglio grazie a oltre 100 watch face diverse. Il microfono in dotazione ti permette di telefonare tramite Bluetooth (ricevi e chiami), impostare promemoria vocali e interagire con assistente vocale. Ottimo monitor per la salute con battito cardiaco, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno. Perfetto assistente per lo sport, ha anche 8 tipologie di workout specifiche. Al momento, lo porti a casa a 53€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo modello è pensato per resistere a urti e cadute. Un modello con carattere deciso, quasi in stile militare. Interessante wearable, anche lui ti permette di avere a disposizione un monitor per la salute (saturimetro, pressione e battito cardiaco) e un personal trainer con una serie di modalità sportive. Spuntando il coupon in pagina lo prendi a 51€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis.

Il terzo modello inizia a virare su uno stile più elegante. Un dispositivo pensato per chi non scende a compromessi con lo stile in alcun contesto. Perfetto per telefonare, anche lui è dotato di diverse modalità sportive e funzionalità avanzate dedicata alla salute. Bellissimo cinturino regolabile, con lo sconto del momento lo porti a casa a 49€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine, spedizioni rapide e gratuite.

Per finire, un altro modello con design raffinato, ma con doppio cinturino. Passi da sportivo a elegante in un attimo. Anche lui, oltre alla funzione comune a tutti questi modelli, è dotato di avanzato assistente per la salute (battito cardiaco, pressione sanguigna e saturimetro) e diverse modalità dedicate all'allenamento. Un prodotto avanzato, di sicuro impatto estetico e con secondo cinturino gratis. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 56€ circa appena. Spedito veloce e gratis, grazie ai servizi Prime.

Come vedi, un buon smartwatch con funzione di chiamata non deve necessariamente avere un prezzo particolarmente elevato per offrirti – oltre a questa feature – anche una scheda tecnica completa. Tutti questi wearable li trovi su Amazon a prezzo più che accessibile.