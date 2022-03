Smartwatch con display stratosferico ad un prezzo TROPPO basso (32€)

Lo smartwatch Coucur rappresenta una delle più valide alternative che tu possa rintracciare in questa fascia di mercato: notevole impatto estetico, performance di alto livello, lunga durata della batteria ed infinite funzionalità.

Con una spesa minima, avrai la possibilità di mettere le mani su un dispositivo che per rapporto qualità-prezzo non è secondo a nessuno. Approfitta subito della promozione, la disponibilità potrebbe finire a breve: acquistalo ora su Amazon e, grazie ad uno sconto inaspettato del 18%, sarà tuo con appena 32,99 euro.

Smartwatch Coucur in offerta ad un prezzo ridicolo

Frontalmente troviamo l'eccellente schermo touchscreen HD con diagonale da ben 1,69 pollici, che assicura un'incredibile qualità delle immagini e colori vividi. Potrai personalizzare il quadrante con 5 livelli di luminosità, cambiandone l'interfaccia grafica o caricando una tua foto personale che farà da sfondo.

Prezzo basso non è sinonimo di scarse funzionalità: a tua disposizione troverai 24 modalità sportive, activity tracker, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, promemoria delle chiamate, messaggi (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram…), controllo della musica, controllo della fotocamera, cronometro, previsioni del tempo, e tanto altro ancora. Non dimenticare che stiamo parlando di uno smartwatch impermeabile, con certificazione IP68: nessun problema a contatto diretto con l'acqua.

Stiamo parlando di un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo smartwatch Coucur: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.