Smartwatch con Alexa e telefonate dal polso a 29€: un REGALONE (Amazon)

Questo smartwatch non dovrebbe costare così poco. Un display gigante da quasi 2″, perfetto per godere al massimo di tutte le funzionalità che questo wearable ha da offrire. Usalo per telefonare direttamente dal polso, ma non solo: puoi sfruttarlo per interagire con l’assistente vocale Alexa. Infatti, a differenza di altri modelli integra speaker e microfono: un plus che difficilmente è possibile trovare in un modello di wearable super economico.

Oltre a questo, a disposizione ha una marea di altre funzionalità dedicate a sport e salute. Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e portalo a casa a 29,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Usalo per gestire dal polso tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, non sarà più necessario prenderlo ogni volta. A disposizione, hai ben 100 modalità sportive fra le quali scegliere la tua preferita: potrai tenere sotto controllo i tuoi risultati, conservarli e controllarli ogni volta che lo desideri.

Massima attenzione alla salute, grazie a funzionalità come il controllo del battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, i livelli di stress e non solo. Eccezionale l’autonomia energetica, che arriva fino a 10 giorni di utilizzo medio intenso.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo eccellente smartwatch a prezzo piccolissimo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per averlo a 29,99€ appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.