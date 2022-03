Smartwatch completo ed impermeabile ad appena 19€? Questa è FOLLIA

Chi ha detto che gli smartwatch economici non possano regalare soddisfazioni? Il modello che ti proponiamo oggi rappresenta senza dubbio l'eccezione che conferma la regola. Lo smartwatch Asiameng, oltre a vantare una qualità costruttiva di tutto rispetto, porta con sé numerose funzioni dedicate al benessere ed all'attività fisica, difficilmente rintracciabili a bordo degli orologi smart in questa fascia di mercato. Un apparecchio che non passa inosservato: il design minimale lo rende estremamente piacevole alla vista.

Approfitta subito di questa incredibile opportunità: completa il tuo ordine su Amazon, scegli il colore che più gradisci e sarà tuo con appena 19,99 euro.

Smartwatch Asiameng su Amazon ad un prezzo mai visto

Uno smartwatch dal carattere sportivo, con ben 14 modalità per il fitness: mettilo al polso per tenere traccia delle calorie bruciate, monitorare la frequenza cardiaca, valutare l'efficacia dei tuoi allenamenti oppure utilizzalo come contapassi e per controllare la qualità del sonno. Dati e statistiche saranno sempre a tua disposizione.

Abbinandolo allo smartphone potrai controllare velocemente tutte le notifiche relative a Facebook ed Instagram, ai messaggi di WhatsApp e Messenger, alla posta di Gmail e non solo. Ma le sorprese non finiscono qui: tramite lo smartwatch sarai in grado di scattare foto a distanza con il telefono, l'ideale per selfie di gruppo. Infine, nonostante il prezzo contenuto, il dispositivo non rinuncia all'impermeabilità e quindi potrai tenerlo a polso anche mentre sei in doccia, al mare o in piscina.

Insomma, un vero gioiellino! Metti nel carrello il tuo smartwatch Asiameng: oltre a pagarlo pochissimo, lo riceverai a casa in tempi rapidi.