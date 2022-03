Smartwatch by Xiaomi a 17€: sconto 65%, FOLLIA Amazon del lunedì

Inizio di settimana molto interessante su Amazon con questo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi, che adesso porti a casa a 17€ circa appena. Lo sconto totale è del 65%. Sono certa che la promozione durerà pochissimo: spunta il coupon in pagina e completa al volo l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: uno smartwatch eccezionale in gran sconto

Un wearable in cassa squadrata, con ampio display perfetto per leggere dal polso tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone. Semplice, ma elegante nel design, puoi abbinarlo praticamente a qualsiasi outfit.

Sfruttalo durante l'attività sportiva, sarà perfetto per monitorare tutti le tue sessioni di allenamento, conservando dati importanti, che potrai consultare ogni volta che vuoi, direttamente dall'applicazione per Android e iOS.

Un valido supporto anche per il controllo della salute, grazie al monitoraggio preciso del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno.

Insomma, un wearable al quale manda niente, nemmeno una serie di feature che ti permetteranno di utilizzare il tuo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi al posto dello smartphone.

A questo prezzo, si tratta di un vero e proprio affare. Non perdere una delle migliori occasioni Amazon di inizio settimana: spunta il coupon in pagina e completa al volo l'ordine per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità dello sconto del 65% super limitata.