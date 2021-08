Questo smartwatch di Willful è disponibile su Amazon in offerta: lo paghi appena 26,34€ e te lo proti a casa per avere al polso un vero e proprio gioiellino. Le spedizioni sono gratuite e ovviamente effettuate in pochissimo tempo.

Willful: il suo smartwatch non può deluderti

lo smartwatch disponibile su Amazon è un vero portento: disponibile in cinque colorazioni differenti lo abbini al tuo stile come più ti pare e non rimani deluso dall'acquisto che effetti. Come mai? Ha tutto al suo interno: dalla A alla Z.

Con il suo display quadrato ti godi il massimo della visione. Infatti non dovrai strizzare gli occhi per leggere notifiche e contenuti. In più il pannello è a colori e completamente touch e se vuoi lo personalizzi con il quadrante che più ti piace.

Per quanto riguarda il cuore tecnologico, invece, quest'ultimo ha al suo interno una serie di tecnologici sensori. Questi ultimi misurano sia le attività sportive che i parametri del benessere per offrirti dei dati completi e sicuri. Non mancano tra i tanti un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno, un misuratore di calorie bruciate e ben 11 modalità di sport preinstallate.

Ovviamente il dispositivo vanta anche un altra serie di funzioni come sveglia, notifiche smart, GPS condiviso e molto altro ancora al suo interno. È altresì completamente impermeabile ed ha una batteria che ti regala fino a 10 giorni di autonomia.

Interessato? Allora collegati su Amazon e acquista lo smartwatch a soli 26,34€. Lo ricevi in appena qualche giorno a casa se sei membro Prime. Se invece sei cliente standard sfrutta la spedizione nei punti di ritiro per non pagare neanche un euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch