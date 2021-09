Se sei alla ricerca di uno smartwatch che ti possa dare soddisfazioni, sei nel posto giusto. Grazie al doppio sconto su Amazon, ti porti a casa questo modello a soli 32,49€. Ti basa attiva il coupon per ottenere il prezzo su riportato che ti fa risparmiare quasi quaranta euro. Un affare? Senza ombra di dubbio.

Con le spedizioni Prime lo ricevi in men che non si dica, ma se non sei membro non ti preoccupare, ti svelo un segreto dopo.

Smartwatch: disponibile in più colorazioni

Questo smartwatch prodotto da Motast è veramente spettacolare. Lo indossi al polso ed hai tutto a portata di mano, letteralmente. Infatti è completo di tutto e ti permette di avere un vero e proprio gioiellino sempre con te. Disponibile in più colorazioni è perfetto sia per il polso femminile che maschile.

Con il suo display a colori ti offre una visione dei contenuti ottimizzata. Puoi personalizzare il quadrante come meglio credi grazie alle varie impostazioni disponibili. Inoltre è full touch così con un semplice gesto del dito navighi all'interno del menù.

Come è ovvio che sia non mancano al suo interno numerosi sensori integrati che ti consentono di tenere sotto controllo non solo lo sport, ma anche il benessere. In particolar modo hai a disposizione un cardiofrequenzimetro, un sistema di rilevazione dell'ossigeno nel sangue e un monitor per la qualità del sonno. Le modalità sportive, d'altro canto, sono 24 per non farti mancare letteralmente nulla. Inoltre il dispositivo è impermeabile quindi usalo a contatto con l'acqua senza paura.

Non mancano all'appello le notifiche smart e una batteria portentosa per non rimanere mai senza carica.

Acquista subito questo smartwatch su Amazon a soli 32,49€. Attiva il coupon per ottenere l'extra sconto di 10€, i pezzi disponibili sono pochissimi. Se sei membro Prime lo ricevi in 24 ore, se invece sei cliente standard opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch