Smartwatch BELLO e COMPLETO a prezzo di MERCATINO su Amazon

Quest'oggi abbiamo l'offerta che fa per te che sei alla ricerca di un nuovo smartwatch completo, bello da vedere, con una lunga autonomia e soprattutto smart. L'ottimo e incredibile Blackview X1 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo considerando le sbalorditive caratteristiche del wearable: ti bastano appena 40€ per allacciare al polso un device in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24/7, i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e molto altro.

Blackview X1 è in offerta su Amazon: come resistergli a questo prezzo?

Il design elegante vede la presenza di una quadrante circolare con un display ampio e molto luminoso, ideale per leggere senza problemi le notifiche in arrivo da tutte le applicazioni installate sul tuo smartphone (iPhone o Android fa lo stesso, supporta entrambe i sistemi operativi). Se sei uno sportivo acquistare Blackview X1 è quasi un must: lo smartwatch può registrare le tue prestazioni durante la corsa all'aperto, mentre passeggi all'aria aperta, quando fai una bella escursione in montagna, una corsa oppure monti in sella alla tua bicicletta.

Con Blackview X1 non ti devi nemmeno preoccupare dell'autonomia: con appena 2 ore di ricarica puoi utilizzare lo smartwatch in modalità basic per 45 giorni prima di doverlo ricaricare nuovamente. Cosa stai aspettando? Ad appena 40€ questo smartwatch è l'occasione migliore che ti potesse capitare, a maggior ragione considerando il cinturino aggiuntivo in omaggio!