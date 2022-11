Smartwatch, auricolari, smart speaker e non solo: 10 BOMBE Amazon a meno di 20€

C’è ancora tempo per approfittare della settimana dell’Amazon Black Friday. Questi 10 spettacolari gadget tech li prendi a meno da 20€ adesso: dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti. Sii veloce però: dureranno pochissimo. Le spedizioni sono sempre gratuite e quasi sempre garantite dai servizi Prime.

Uno smartband spettacolare perché compatibile con l’assistente vocale Alexa. Interagisci dal polso direttamente con la voce, chiedi informazioni e gestisci la casa smart. Oltre a questo, il tuo activity tracker ti permetterà di gestire notifiche, avvisi, promemoria e non solo. Tieni traccia dei parametri relativi a sport e salute. Prendilo adesso a 19,99€ appena.

Ben 5 metri di striscia LED RGB (quindi multicolore) di altissima qualità. Un prodotto smart, che puoi gestire tramite applicazione per smartphone, oppure utilizzando la voce: support alla perfezione gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Lo prendi a 18,99€.

Uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista, dotato di display ad alta visibilità. Un wearable perfetto per mantenere sotto controllo la salute, lo sport e anche le notifiche in arrivo sullo smartphone. Elegante e completo, puoi prenderlo a 14,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un hub USB perfetto per smartphone, tablet e PC, grazie all’uscita USB C. Un prodotto 6 in 1, che ti offre un ingresso USB C per ricarica, 3 porte USB A, 2 ingressi per memorie esterne e una porta HDMI. Un concentrato di tecnologia che ti accaparri a 19,10€.

Questa lampada smart RGB crea l’atmosfera perfetta in qualsiasi contesto. Bellissima e di design, puoi controllare l’intensità luminosa, scegliere il colore e avere sempre la giusta atmosfera a disposizione. Mai stata così economica: prendila adesso a 16,99€.

Impossibile non menzionare il celeberrimo Echo Dot 3. Lo smart speaker compatto, con tutto il potenziale dell’assistente vocale Alexa, semplicemente a portata di voce. Un prodotto pronto a rendere smart la tua casa in pochi minuti: approfittane adesso e prendilo a 17,99€ appena.

Il campanello smart (che puoi usare anche come videocitofono) non potrebbe essere più pratico. Controlla sempre da smartphone chi c’è alla porta, anche mentre non ci sei. Infatti, integra una videocamera con visione notturna e in grado di rilevare i movimenti. In dotazione, ricevi un chime da posizionare all’interno: suonerà ogni volta che qualcuno premerà il pulsante del campanello. approfittando dello sconto del 50%, puoi prenderlo a 19,99€ appena. Basterà metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “RP4SXCYS”. Spedizioni assolutamente gratuite, ma non Prime.

Gli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono degli auricolari con design in ear spettacolari. Perfetti per ascoltare musica e parlare al telefono, godono anche di ottima autonomia energetica, oltre che di un profilo estetico elegante e compatto. Completa adesso l’ordine per prenderli a 18,33€ appena.

Questa chiavetta USB ti mette a disposizione ben 256GB di spazio di archiviazione. Hai letto bene, tantissima memoria, a disposizione in palmo di mano: tutti i tuoi dati più preziosi, sempre con te. Perfetta per effettuare un rapido back up del PC, è realizzata con robusto corpo in metallo. Completa velocemente l’ordine e prendila a 19,99€ appena.

Con questo ripetitore WiFi, potrai espandere la portata della tua rete wireless in tutta la casa: veloce, potente e – soprattutto – super stabile. Adesso puoi prenderlo a 12,74€ appena: accaparratelo prima che finisca.

Hai scelto i tuoi gadget preferiti? Sii veloce: a meno di 20€ è molto difficile trovarli, solitamente. Spedizioni veloci e gratuite, quasi in ogni caso garantite dai servizi Prime. Approfitta della settimana del Black Friday Amazon: c’è ancora poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.