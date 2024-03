Smartwatch a un prezzo shock? Su Amazon in sconto del 56%

Cerchi uno smartwatch a un prezzo imperdibile e ne vorresti uno disponibile in più colorazioni, così da scegliere il migliore in base alle tue preferenze? Non farti scappare l’occasione di portare a casa il fantastico smartwatch in sconto del 56% su Amazon, prezzo degno di un Prime Day oppure di Black Friday. Solo per i più fortunati, c’è la possibilità di portarlo a casa ad appena 39,99€ invece di 89,99€. Un prezzo non da poco, tenendo presente che non solooffre delle buonissimi prestazioni, adatte al lavoro e anche all’allenamento, ma anche perché dispone di un design davvero interessante. Moderno, elegante e minimale, è la scelta appretta per chi vuole spendere poco, senza rinunciare a un prodotto interessante da utilizzare nella quotidianità. Fidati, non te ne pentirai! E non lo diciamo noi, bensì le oltre 4000 recensioni degli utenti, entusiasti dell’acquisto.

Smartwatch a un prezzo SHOCK: solo per pochissimo!

Con uno schermo a colori full-touch ad alta definizione da 1.85″, questo orologio smartwatch offre una visione chiara e nitida, consentendoti di personalizzare il quadrante con oltre 100 opzioni esclusive tra cui scegliere. Puoi anche personalizzare lo sfondo con l’app dedicata e chiama Glori Fit, rendendo il tuo smartwatch unico e adatto al tuo stile, anche ogni giorni. Come ti avevamo accennato, potrai utilizzarlo non solo per ricevere messaggi e chiamate facilmente, con pochi tocchi, ma anche per aiutare. supportarti durante l’allenamento!

Ha disposizione avrai ben oltre 100 modalità sportive, tra cui tennis, corsa, yoga, ciclismo e basket. In questo modo, potrai facilmente adattarlo alle tue abitudini e, in più, utilizzarlo per monitorare tutti i tuoi obbiettivi a portata di polso! Grazie alla sua classificazione IP68 impermeabile, inoltre, puoi utilizzarlo senza preoccupazioni anche durante le sessioni di allenamento più intense o sotto la pioggia. Per questo si tratta del compagno di quotidianità, perfetto praticamente per chiunque.

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno e delle attività, inoltre, ti fornisce informazioni dettagliate sulla tua salute e sul tuo benessere. Ma sappiamo che non ti basta sapere solo questo per aggiungerlo al tuo carrello? In casa hai già tantissimi dispostitivi da caricare e non vuoi trovarti ad averne un altro carico al momento meno opportuna. Be’, questo non è un problema! Essendo dotato di batterie ad alta capacità, offre fino a 7 giorni di utilizzo e circa 15 giorni di standby con soli 2 ore di ricarica, garantendoti così una lunga durata anche durante i viaggi. Cosa aspetti? Portalo ac as ora, finché è in super ribasso del 56% su Amazon!