Se sei in cerca di uno Smartwatch, quello di IOWODO è in promozione su Amazon a soli €39,99. Un esclusivo coupon che devi attivare al momento dell'acquisto rende il prezzo più conveniente di ben €20,00 creando un'opportunità d'acquisto che non puoi perdere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lo SmartWatch economico ma perfetto, cosa devi sapere su il modello di IOWODO

Lo SmartWatch di IOWODO è semplice e regala al tuo polso un aspetto subito più tecnologico. Disponibile in colorazione nera, arriva a casa tua insieme un secondo cinturino che presenta dei bellissimi dettagli in colorazione rossa. Ricco di funzioni, ti permette di tenere sotto controllo tutto ciò di cui hai bisogno.

I dati sono ben leggibili grazie alla display touch da 1,3 pollici. Queste dimensioni, infatti, ti permettono di leggere tutte le informazioni in qualsiasi contesto, anche se sei in pieno sole.

Se ami tenere sotto controllo il tuo benessere, non sono da ignorare le impostazioni legate al monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. Se invece lo sport è il tuo interesse principale, non potrai che amare le 9 modalità preinstallate, le quali ti permetteranno di praticare qualunque tipo di attività ti piaccia. Non devi sottovalutare neanche la possibilità di utilizzare il dispositivo a contatto con l'acqua visto che è impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Per ultime ma non per importanza, sono presenti anche le notifiche intelligenti ossia quelle serie di notifiche che ti permettono di restare in contatto con il mondo dei social, dei messaggi e delle chiamate. Infine puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le 50 interfacce disponibili in sistema così da rendere lo SmartWatch sempre adatto al tuo stile.

Acquista lo SmartWatch di IOWODO su Amazon a soli €39,99. Se lo ordini oggi hai la possibilità di riceverlo in meno di 48 ore a casa grazie all'abbonamento Prime. Se non sei membro, le spedizioni sono comunque gratuite se opti per la consegna presso i punti di ritiro.

Ricordati dii attivare il coupon e che i pezzi sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

