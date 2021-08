Lo smartwatch di AiMoonsa è in promozione su Amazon a soli 21,49€. Attivando il coupon del 50% hai la possibilità di acquistarlo a metà prezzo, il che è un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch? Sì grazie, è a metà prezzo

Acquistare uno smartwatch non deve essere per forza un acquisto dispendioso. Approfittando dell'offerta in corso, ad esempio, ti puoi portare a casa questo modello di AiMoonsa a poche decine di euro.

Completo di tutto, con la sua colorazione nera è perfetto sia per polsi maschili che femminili, nonostante in suo titolo. Inoltre con la sua cassa rotonda ricorda vivamente un orologio più classico, ma in realtà nasconde un cuore altamente tecnologico.

Grazie ai sensori integrati hai a disposizione dati sia sul tuo benessere che sulle attività sportive. Queste ultime sono in totale 12 e ti lasciano sbizzarrire come meglio credi, ad esempio con attività sia indoor che outdoor. I dati inerenti al benessere, invece, spaziano dal rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue al monitoraggio del sonno fino ad arrivare alla frequenza cardiaca.

Se sei stufo dell'aspetto del quadrante lo personalizzi a piacimento. In più non devi sottovalutare le ulteriori funzioni di questo dispositivo: è un perfetto assistente da polso con le notifiche smart e tanto altro ancora.

Infine, non per importanza, merita una nota di merito anche la batteria che ti fornisce fino a 7 giorni continui di utilizzo con appena una carica.

Approfitta subito del coupon al 50% e attivandolo acquista lo smartwatch su Amazon a soli 21.49€. È un prodotto Prime e quindi se sei sottoscritto lo ricevi in appena 48 ore a casa. Se invece sei cliente standard ottieni le spedizioni gratuite nei punti di ritiro, sceglile tra le modalità di consegna.

Smartwatch