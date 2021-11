Smartwatch a 6€ su Amazon: lo sfizio tech è quasi GRATIS

Su Amazon, lo sfizio tech puoi togliertelo a prezzo ridicolo, grazie a questo smartwatch e agli sconti nascosti del momento. Questo gioiellino, lo porti a casa a 6€ circa appena, godendo anche di spedizioni assolutamente gratis.

Un prodotto base di gamma, naturalmente, ma comunque completo delle feature che servono quotidianamente: notifiche, sport e salute a portata di polso. Per approfittarne al volo devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “B49ZVX4M”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Smartwatch a prezzo assurdo su Amazon

Un wearable perfetto per l'utilizzo quotidiano, dotato di ampio display dove leggere rapidamente notifiche, avvisi, promemoria, chiamate in arrivo e non solo. Ci vorrà un attimo per collegarlo in Bluetooth allo smartphone e gestirlo attraverso l'applicazione per Android e iOS.

Lascialo al polso mentre ti alleni: sarà un perfetto activity tracker, pronto a tenere traccia di calorie, distanza e passi percorsi. Naturalmente, è anche un validissimo alleato per la salute. In ogni momento puoi controllore il battito cardiaco, ma anche valutare la qualità del riposo notturno ogni sera.

A completare il tutto, un design casual, che permette a questo device di poter essere abbinato senza problemi a qualsiasi outfit tu decida di indossare.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso con questo smartwatch, che porti a casa a 6€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “B49ZVX4M”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.