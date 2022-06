Smartwatch a 19€: economico ma con funzioni che STUPISCONO

Vuoi uno smartwatch ma hai un budget limitato? Non devi scendere a compromessi e soprattutto non devi accontentarti. Con le promozioni in corso su Amazon ci vuole un secondo ad esaudire i tuoi desideri scegliendo un prodotto degno di nota.

È l’esempio proprio di questo modello che con un doppio ribasso costa appena 19,99€, ma spunta il coupon ora per ottenere questo prezzo. Al suo interno ha tutte le funzioni che ti servono nel quotidiano e chi lo ha acquistato l’ha promosso a pieni voti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con l’abbonamento Prime attivo sul tuo account quindi cosa aspetti?

Smartwatch economico ma che funziona a pieno regime: ecco cosa fa

Estetica molto semplice ma curata nel minimo particolare. Lo metti sia su polso maschile che femminile e soprattutto lo sfrutti in qualsiasi situazione. Con la sua cassa rotonda quasi sembra un orologio più classico ma ecco che appena lo tocchi il display esplode di vita propria.

Colori vivaci, quadrante personalizzabile e visione completa di ciò che ti interessa. Con i sensori che integra al suo interno non te ne risparmia uno. In modo particolare ti offre rilevazioni sia a livello sportivo con ben 17 modalità differenti e sia a livello salutare.

Voglio essere più specifica e dirti che accedi a rilevazioni del battito cardiaco, dei livelli di ossigeno nel sangue, delle calorie bruciate, dei passi percorsi e delle distanze raggiunte.

Non vengono lasciate da parte neanche le notifiche smart che aggiunte all’impermeabilità fino a 5 ATM rendono questo smartwatch veramente un gioiellino. La batteria? Durata da elogiare.

Quindi cosa stai ancora aspettando? Collegati ora su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 19,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.