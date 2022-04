Smartwatch a 10€ su Amazon: possibile ERRORE o prezzaccio weekend?

Bastano 10€ su Amazon per lo smartwatch nuovo. Non è chiaro se si tratta di un errore di prezzo o di un'offerta top del weekend. Il mio consiglio è di approfittarne al volo, se ancora disponibile: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “D6VO9DI2”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide.

Smartwatch a 10€ su Amazon: affare o errore di prezzo?

Un wearable naturalmente base di gamma, ma comunque perfetto come alleato per le attività quotidiane. Lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e ti affidi a lui per la gestione delle notifiche, degli avvisi, dei promemoria e non solo.

Si tratta anche di un valido supporto per la salute, in grado di monitorare il battito cardiaco e persino di offrire una stima della pressione sanguigna. Ancora, è perfetto anche per il controllo della qualità del riposo notturno.

Per finire, questo gioiellino integra anche funzionalità da activity tracker. Dunque, si occuperà di registrare passi, distanza e calorie ogni giorno. Tutti i dati saranno poi scaricati all'interno dell'applicazione sul tuo smartphone.

Disponibile in diversi colori, a 10€ circa appena si tratta senz'altro di uno sfizio da togliersi a cuor leggero. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon, sfrutta il possibile errore di prezzo e porta adesso a casa questo smartwatch a 10€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “D6VO9DI2”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. Disponibilità del coupon sicuramente super limitata.